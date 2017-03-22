



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Makedonya Heyeti Eski Başkanı Büyükelçi Aleksandar Nikoloski, Başbakanlık Genel Sekreteri Kiril Bojinovski ve Ulaştırma ve Haberleşme Eski Bakanı ve VMRO-DPMNE İcra Kurulu Üyesi Mile Yanakieski Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile bir araya geldi.