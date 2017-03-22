Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Makedonya Heyeti Eski Başkanı Büyükelçi Aleksandar Nikoloski, Başbakanlık Genel Sekreteri Kiril Bojinovski ve Ulaştırma ve Haberleşme Eski Bakanı ve VMRO-DPMNE İcra Kurulu Üyesi Mile Yanakieski Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile bir araya geldi.
Mitrovicalı Çiftçilere Tarım Makineleri Desteği
Nikolovski, Yanakieski ve Bojinovski'den Büyükelçi...
Göstericiler Hahn Aleyhine Slogan Attı
Aktif İşgücü Nüfusu 950 bin; İşsizlik...
Beyaz Saray'da 'Ortak Makedonya İçin' Protestosu
Makedonya İlkbahara Güneşli Girdi
TDP Gençlik Kolları Çanakkale Şehitlerini...
“Bi Dolu Medya” Gösterisi Büyük Beğeni...
Yorumlar