Makedonya'daki ilk Türkçe öğretmenlerinden Halid İsa’nın kızı Nihal Pagria, dün hakkın rahmetine kavuştu.

1933 yılında ailesinin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya gelen Nihal Pagria, Yane Sandanski ilkokulunda başta Türkçe daha sonra Arnavutça eğitim vererek emekli oldu. Mesleğine aşık olan Nihal Pagria, her şeyden önce yüzlerce çocuğa alfabeyi öğreten, bilgi veren, saygın bir öğretmendi.



Eski Üsküplü ailenin kızı olan Nihal hanım, gazeteci, aydın ve saygın bir kadındı. Nihal hanım, Üsküp halkının belleğinde saygın ve hoşgörülü bir kişi olarak kazınmıştır. Eşi Kani Pagria, uzun yıllar “Flaka e Vellazerimit” gazetesinin önemli gazetecilerinden biriydi. Nihal ve Kani çiftinin Şkipe ve Şermin adından iki kızı oldu. Nihal hanımın torunu Arkan Kerim, Üsküp’te “Generalturist” turizm acentesinin sahibi ve yöneticisidir.

Bugün İsa Bey camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumenin naaşı Butel mezarlıklarına defnedildi.



Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.







