Haber portalı olarak dün hizmete başlayan “Nezavisen Vesnik” (Bağımsız Gazete), ay sonuna kadar basılı olarak hizmete sunulacak.
Ücretsiz olması beklenen günlük gazetenin internet sitesi Makedoncanın yanında Arnavutça ve İngilizce olarak da hizmet veriyor.
“Nezavisen Vesnik” redaksiyonu, dün yaptığı yazılı açıklamayla “kopyala-yapıştır” gazeteciliği yerine araştırmacı gazetecilik yapacaklarını duyurdu. Açıklamada, gazete olarak ülke ve bölgedeki yalan haberlere karşı cephe alacakları kaydedili.
“Nezavisen Vesnik” Makedonya’daki Yeni...
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Heyeti İvanov’u...
Demir Kapı’da m2 Başına 100 Litre Yağmur...
Kale Altında Yaşayan Evsizlere Geçici Çözüm...
Selanik Belediye Başkanı Butaris’ten Üsküp...
Eski Belediye Başkanı Manastır Subay Evi İçin...
'Mathew Nimetz İsim Önerisi Sunacak'
Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
Yorumlar