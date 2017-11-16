Haber portalı olarak dün hizmete başlayan “Nezavisen Vesnik” (Bağımsız Gazete), ay sonuna kadar basılı olarak hizmete sunulacak.

Ücretsiz olması beklenen günlük gazetenin internet sitesi Makedoncanın yanında Arnavutça ve İngilizce olarak da hizmet veriyor.

“Nezavisen Vesnik” redaksiyonu, dün yaptığı yazılı açıklamayla “kopyala-yapıştır” gazeteciliği yerine araştırmacı gazetecilik yapacaklarını duyurdu. Açıklamada, gazete olarak ülke ve bölgedeki yalan haberlere karşı cephe alacakları kaydedili.