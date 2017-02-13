Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere bu şehre giden Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicudin Şehapi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Erkoç, Müsteşar Şehapi’ye Maraş işi bakır tabak hediye ederek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı’nın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müsteşar Şehapi ise gördüğü misafirperverlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’a teşekkür etti.