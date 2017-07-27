Geçtiğimiz hafta ilgili kurumlara bilgi vermeden ve kayıtlı olmadan dini içerikli eğitim verdiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan “Bleta” yuvası ile bağdaştırılan Mustafa Paşa Vakfı bir tekzip metni yayınladı.

Vakfın yayınladığı metinde şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa Paşa Vakfı “Eğitim, Kültür ve İnsani Yardım” isimli kuruluşumuz 2012 yılından itibaren Makedonya yasalarına bağlı bir şekilde Makedonya’da kültürel ve insanî yardım faaliyetleri sahalarında insan merkezli bir bakış açısıyla çalışmalar yürütmekte olan resmi bir kurumdur.

Son günlerde vakfımız tüzel kişiliği ve kurucularımız hakkında asılsız iddialar ve haberler bazı sosyal medya üzerinden yayın yapan haber sitelerinde yayınlanmıştır. Vakfımız ile hiçbir alakası olmayan “Bleta” isimli kreş ile alakalıymışız gibi bir algı belli çevreler tarafından kasıtlı bir şekilde üretilmeye çalışılmış ve kurumumuzun yaptığı faaliyetler hedef alınmıştır. Halbuki vakfımızın söz konusu edilen kurumla hiçbir bağı ve alakası bulunmamaktadır.

İş ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede vakfımızın ortaya atılan asılsız iddialarla ve “Bleta” isimli kurumla ilişkili olmadığına ve tüm kültürel ve insani yardım faaliyetlerimizin Makedonya yasalarına tam bağlılık ilkesi çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerlerine getirildiğine dair hususlar görüşülmüş ve bu konuda haklı olduğumuzu tescilleyen vesika da tarafımıza teslim edilmiştir.

Dolayısıyla Cumartesi gününden itibaren hakkımızda ileri geri asılsız iddialar ortaya atanların iddialarının tamamı asılsızdır ve bizimle alakalı değildir. Bu iddialar ya cehaleten üretilerek haber yaptırılmış yahut kasten bir algı oluşturmak su-i zannıyla bizimle ilişkilendirilerek medyaya servis edilmiştir.

Yapılan bu haberleri hiçbir delil sunmaksızın medyada yalan haber yapan ve “Bleta” isimli yerin resimlerini bizim vakfımıza aitmiş gibi çarpıtarak haber yapan kurum ve kuruluşlara vakfımız ve vakıf yönetim kurulu üyelerimiz dava açacaktır. Dolayısıyla vakfımızın ve kurucularımızın isimlerini pervasızca ve hiçbir hukuki delil olmaksızın medya organlarında haber yaparak kişilik haklarını ihlal eden kişi ve kurumlar yaptıkları yalan haberleri bir an evvel düzeltmek zorundadırlar, aksi takdirde vakfımız yasal yollara başvuracaktır.”