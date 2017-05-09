Makedonya İslam Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Müşavirliğinin organizasyonunda yarın akşam (10 Mayıs) Mustafa Paşa Camiinde Berat Kandili münasebetiyle bir program tertip edilecek.
Akşam namazına müteakip düzenlenecek olan kandil programınaa Yrd. Doç. Dr. Fatih Koca ve 2013 Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Yaşar Çuhadar katılacak.
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