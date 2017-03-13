Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Askeri İdadiden mezuniyetinin 118. yıldönümünde Manastır’da anılacak.
Anma törenine Makedonya Savunma Bakanı Zoran Yolevski, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Zeynep Gündüz, Askeri Ataşe Tank Yarbay Ruşen Abidinoğlu ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katılması bekleniyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1896-1899 yılları arasında Manastır’daki Askeri İdadisinde eğitim almıştı.
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır’da Anılacak
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