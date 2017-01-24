Sitel televizyonunda yayınlanan “Na İsta Strana” (Aynı Tarafta) adlı program, ilk bölümüyle 21 Ocak’ta ekranlara geldi.
Resne Müftü Vekili Cüneyt Yaşar ve Piskopos Pimen’in konuk olduğu programda, imam Yaşar kilise ayinine, Piskopos ise camiye girdi.
USAİD’in projesi kapsamında hazırlanan program, dinler arası hoşgörüyü konu alıyor ve farklı dinlere mensup insanların birbirlerini daha yakından tanıyarak çok dinli, çok etnili ve çok kültürlü bir toplum temellerini sağlanmalaştırmasını amaçlıyor.
Programda verilen bir diğer mesaj da Makedonya’daki hoşgörünün yüzyıllara dayandığı yönünde.
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