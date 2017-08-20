



Makedonya Cumhuriyeti’nde bu yıl yaklaşık 800 hacı adayı kutsal toprakları ziyaret edecek. Makedonya İslam Birliği üzerinden yapılacak olan bu kutsal ziyarete adaylar uçakla gidiyor.

Debre, Merkez Jupa ve Mavrovo Rostuşa Belediyelerinden de bu yıl hacı adayları kutsal toprakları ziyaret ediyor.

Debre Müftüsü Ramazan Hasa gazetemize yaptığı açıklamalarda hacı adaylarının kaydı, vize işlemleri, sağlık kontrolleri, dini eğitimler ve tüm prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Hasa, bu yıl Debre, Merkez Jupa ve Mavrovo Rostuşa bölgesinden toplam 32 hacı adayının Kutsal Topraklara gideceğini ifade etti.



Müftü Hasa, hacı adaylarının iki grup şeklinde birinin Üsküp diğerinin Tiran’dan hareket edeceğini belirtti. Bir grubun Tiran’dan 22 Ağustos tarihinde, diğer grubun ise 26 Ağustos tarihinde Üsküp’te kutsal topraklara doğru hareket edeceğini duyurdu.

Hacı adayları ise 9 Eylül tarihinde ülkeye dönüş yapacaklar. Yolculuklar havayoluyla gerçekleşecek. F.S