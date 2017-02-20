



'Media Print Makedoniya' şirketi gazetecileri bir kaç gün önce başlattıkları grevi sürdürüyor.

Makedonya'nın günlük gazeteleri Dnevnik, Utrinski ve Vest çalışanları maaşlarının tam vaktinde yaması için grev yapıyor. Şu ana kadar MPM şirket yönetimi çalışanlarla herhangi bir görüşme yapmadığı öğrenildi.

MPM çalışanları bugün greve altı saatlik süreyle devam edecek.