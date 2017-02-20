'Media Print Makedoniya' şirketi gazetecileri bir kaç gün önce başlattıkları grevi sürdürüyor.
Makedonya'nın günlük gazeteleri Dnevnik, Utrinski ve Vest çalışanları maaşlarının tam vaktinde yaması için grev yapıyor. Şu ana kadar MPM şirket yönetimi çalışanlarla herhangi bir görüşme yapmadığı öğrenildi.
MPM çalışanları bugün greve altı saatlik süreyle devam edecek.
Grev Yüzünden Trenler Bugün de Çalışmayacak
Havalar Isınıyor; Sıcaklıklar 17 Dereceye...
MPM Gazetecileri Greve Devam Ediyor
Üsküp Türk Çarşısı Otopark Oldu
Tütün Alımlarında Son Aşamaya Gelindi
Manastır Askeri İdadi Binasının Onarımı...
Yunan Çiftçiler Bulgar Sınırındaki Traktörleri...
Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Mihail Cvetkov'u...
Yorumlar