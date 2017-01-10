



Makedonya genelinde yeniden beliren kar yapışları nedeniyle yollar karla kaplandı. Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) sürücülüleri dikkatli olmaları doğrultusunda uyardı.

Normal araçlar için Makedonya genelinde herhangi bir engel bulunmazken Straja, Pletvar, Mavrova-Debre, Gyavoto ve Preseka yolları ağır taşıtlar için yasaklandı.

AMSM, aynı zamanda sıfırın altındaki hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman yollarda buzlanma oluşacağı nedeniyle sürücüleri kontrolü hızda ilerlemeleri konusunda çağrıda bulundu. Uyarıda özellikle Gostivar-Straja, Demir Kapiya-Udovo, Katlanovo-Köprülü, Mavrova-Debre-Struga, Vinica-Berovo, Resne-Bukovo, Kruşevo-Demir Hisar, Koçana-Makedonska Kamenica-Delçevo istikametlerini kullanacak sürücülere dikkat çekildi.