



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova’nın yedi büyük merkezinden biri olan Mitroviça’da 27 çiftçiye tarım makineleri desteğinde bulundu.

TİKA Kosova’da tarım sektörüne yönelik projelerine devam ediyor. Kosova’da 1999 yılından önce sanayi bölgesi olarak bilinen bölge, yaşanan savaş nedeniyle ağır darbe almıştı. Sanayi sektörünün çökmesiyle verimli tarım topraklarına ve uygun iklim şartlarına sahip olan Mitroviça’da halk tarım ve hayvancılığa yönelmeye başladı. Tarım ve hayvancılığın gelişmekte olduğu söz konusu bölgede geçen yıl geçimlerini sütçülük sektöründen sağlayan 50 süt üreticisi aileye 50 süt sağma makinesi, toplamda 150 adet olmak üzere her aileye 30’ar litrelik üçer bidon TİKA tarafından hibe edilmişti.

Bu kapsamda, Kosova’da üretim alanlarının artırılması, üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve istihdam oluşturma amacıyla geçimlerini tarım sektöründen sağlayan toplamda 27 çiftçiye yönelik olmak üzere 4 adet mısır ekme makinesi, 4 adet patates ekme makinesi, 6 adet toprak mikseri-freze, 4 adet diskli çayır biçme makinesi, 5 adet ilaçlama makinesi ve 4 adet ot toplama makinesi TİKA tarafından temin edildi.



Törene Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Program Koordinatörü Necip Özay Özütok, Koordinatör Yardımcısı Fulya Aslan, Mitroviça Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Mujka ve Mitroviça Belediyesi Tarım Müdürü Erol Zekerya katıldı. Tören sırasında konuşma gerçekleştiren T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye’nin Kosova’da her kesimine dostluk ve dayanışma elini uzatmaya devam edeceğini belirtti. TİKA’nın eğitim, sağlık, tarım ve farklı sektörlerde birçok projesinin olduğunu hatırlatarak tarım makinelerinin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Mitroviça’ya gerçekleştirilen tarım makineleri desteği ile üretim teknolojisinin geliştirilmesiyle yapılan işin maliyeti düşürülerek, toprağın ekim vaktine yetişmesi, yabancı otlarla mücadele edilmesi ve ekimin zamanında yapılması sağlanacak.