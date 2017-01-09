Hidrometeoroloji İdaresi, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Makedonya genelinde sabah saatlerindeki hava sıcaklığı -20’lerde dolaşırken, gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar -17 ile -2 derece arasında değişecek. Üsküp’teki en yüksek sıcaklık -8 olacak.

Bulutlu ve soğuk havanın gün boyunca etkili olması beklenirken, yer yer güneş de kendini gösterecek. Akşam saatlerinde ülkenin Kuzeydoğusunda hafif kar beklentisi var. Orta şiddetli kuzey rüzgarının esmesi beklenirken, bu rüzgarların Vardar nehri etrafında daha şiddetli olabileceği konusunda uyarı yapılıyor.

Soğuk havaların yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, akşama doğru kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların -17 ile -2 derece arasında olması öngörülüyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarında hafif bir artış görülüyor. Bulutların azalması ve güneşin daha fazla kendini göstermesiyle sıcaklıklar gün içerisinde 4 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü ise sıcaklıkların 6 dereceyi görmesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki hafif artışa rağmen meteorologlar gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve ülke genelinde -15’lerde olmasının beklendiklerini kaydediyor.



