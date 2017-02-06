Makedonya’da sabah saatlerinde bulutlu ve sisli hava hakim oldu. Üsküp’teki -1 derecenin dışında diğer şehirlerdeki hava sıcaklıkları sıfırın üstüne çıktı.

Hidrometeoroloji İdaresi, öğleden önce ve sonra bulutlu havanın hakim olmasını, belirli yerlerde güneşin kendini göstermesini tahmin ediyor.

Akşam ve gece saatlerinde ise kısa süreli ancak şiddetli yağmur bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde başlayıp ülke geneline yayılacağı tahmin edilirken, daha yüksek yerlerde yağışlar kar şeklinde olacak.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış beklenirken, bugün en yüksek sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de parçalı bulutlu ve güneşli havanın kendini akşam saatlerinde yağmura bırakacağı öngörülürken, başkentteki en yüksek sıcaklık 9 dereceye kadar çıkacak.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.