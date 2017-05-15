Makedonya genelinde bugün öğleden önce güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ise bulutların artması ve Batı kesimlerde yağmur yağışları bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların 22 ile 30 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Başkent Üsküp’te de öğleden önceki güneşli havaya rağmen öğleden sonra bulutlar artacak ve yağmur ihtimali yükselecek. En yüksek sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak.

Yağmur yağışlarının yarın ülke geneline yayılması bekleniyor. Güneyde sağanak yağış öngörülürken sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba günü yağışların biraz daha şiddetli olacağı tahmin edilirken, rüzgar da etkisini gösterecek ve sıcaklıkların 16 ile 23 derece arasında değişecek.

Meteorologlar Perşembe gününden itibaren yağışların kesilmesi ve hafta sonuna kadar güneşli ile yer yer parçalı bulutlu bir hava bekliyor.