Meteoroloji İdaresi, Makedonya genelinde bugün bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmininde bulunurken, öğleden sonra özellikle Batı kesimlerde yağmur yağışları uyarısında bulundu. Batı bölgesinde metrekare başına 16 litre yağmur bekleniyor.
Buna rağmen hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin üstünde olacak. En yüksek sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında değişecek.
Üsküp’te de paralı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, yer yer hafif şiddetli rüzgar öngörülüyor. Başkentteki en yüksek hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak.
Yarın yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların ülke genelinde 3-4 derece kadar düşeceği, Cuma günü ise yine yükseleceği tahmin ediliyor.
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