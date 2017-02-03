Makedonya’da bugün bulutlu ve yer yer güneşli hava hakim olacak. Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini beklerken, Batı bölgelerinde öğleden sonra hafif yağmur tahminin bulunuyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının ülke genelinde 5 ile 13 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Meteorologlar, sabah saatlerinde Üsküp2te etkili olan sisin öğle saatlerindeki aranın ardından akşam yeniden etkili olacağını öngörürken, başkentteki en yüksek sıcaklık 5 dereceye kadar çıkacak.

Cumartesi ve Pazar günleri yine parçalı bulutlu bir hava beklenirken Batı bölgelerinde hafi yapmur bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklıkların 7 ile 15 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.



Pazartesi günü yağışların ülke genelinde etkili olacağını tahmin eden meteorologlar, en yüksek sıcaklıkların 8 ile 16 dereye kadar çıkabileceğini belirtiyor.