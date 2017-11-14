Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Makedonya’da parçalı bulutlu ve yağmurlu hava hakim olacak. Yağmurların özellikle Güneydoğu bölgesinde daha şiddetli olması bekleniyor.

Akşam ve gece saatlerinde yağmurun ülke genelinde etkisini arttıracağı tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıklar 12 ile 17 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de benzer bir hava beklenirken, öğleden sonra rüzgarın şiddetinin arttırması öngörülüyor.

Meteorologlar özellikle önümüzdeki iki günde yağmurların etkili olacağı uyarısında bulunurken, Güney kesimlerde metrekare başına 60 litre yağmur yağmasını beklediklerini açıkladı. Cuma sabahı yağmurların hafif şiddetli olup gün içerisinde kesilmesi bekleniyor.