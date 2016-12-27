Meteoroloji İdaresi, yıl sonuna kadar bizi bekleyen günlerde hava durumu hakkında tahminlerini açıkladı.

Bugün öğleden önce parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle kuzey ve batı kesimlerinde çok bulutlu ve hafif yağmur yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Dağlık kesimlerde ise yağmur yerini kar yağışlarına bırakacak.

Manastır güne -5 dereceyle başlarken, Pirlepe, Mavrova ve Ustrumca’da da eksi dereceler ölçüldü. Ülkenin diğer kesimlerinde sabah saatlerindeki sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında değişti.

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 4 ile 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Üsküp’te de parçalı bulutlu ve hafif yağmur yağışı beklentisi hakim olurken, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak.

Parçalı bulutlu havanın yarın ve Perşembe günü de etkili olması beklenirken, hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki iki günde sert rüzgarlar hakkında da uyarıda bulunurken, bu rüzgarların hızının dağlık kesimde saate 100 km hıza ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu güneşli bir hava beklentisi olsa da özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar ciddi ölçüde düşecek. Yeni yıl gecesi meteorologlar sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşmesini bekliyor.a