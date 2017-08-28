Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar ve rüzgar şiddetini arttıracak. En yüksek sıcaklıklar 32 ile 37 derece arasında değişecek.

Tahminlere göre yarın Makedonya çapında yağışlı hava etkisinin gösterecek. Sıcaklıkların 7 ila 10 derece azalması bekleniyor. Çarşamba günü de 30 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklıklarla birlikte, özellikle Güneydoğu kesimlerde öğleden önce yağışlar devam edecek.

Meteorologlar, Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında hafif bir artış ve güneşli hava tahmin ediyor.