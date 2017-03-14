



Son birkaç gündür soğuk hava dalgasının etkisinde olan Makedonya, bugün de güne çok bulutlu ve Batı ile Kuzey kesimlerde yerel yağmur yağışlarıyla uyandı.

Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, hafif yağmur ve dağlık kesimlerde hafif kar yağışı bekleniyor. Orta şiddetli rüzgarların Vardar nehri çevresinde zaman zaman şiddetli rüzgara dönüşeceği uyarısında bulunuldu.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 7 ile 14 derece arasında değişmesi ekleniyor.

Üsküp’te de bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilirken, güneş zaman zaman kendini gösterecek. Kuzeyden sert rüzgarların esmesi beklenirken, en yüksek sıcaklık 11 dereceyi görecek.

Bulutlu havanın hafta içerisinde etkisini sürdürmesi, hafta sonu itibariyle ise güneşin kendini gösterip hava sıcaklıkların artması tahmin ediliyor.