Dünden itibaren Makedonya genelinde etkili olan kar yağışları, tüm ülkeyi beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde -8 derece ölçülen Mavrova’da kar kalınlığı 64 santimi geçti. Lazaropole’de kar kalınlığı 71, Pojarane’de 41, Berova’da 29, Kalkandelen’de 25, Kruşova’da 22, Manastır’da 19, Ustrumca’da 18, Üsküp’te 14 santime ulaştı.

Hava sıcaklıkları ise sabah saatlerinde ülke genelinde sıfırın altına indi.

Meteoroloji, bugün çok bulutlu bir hava beklerken, kar yağışları aralıklarla devam edecek. Güneydoğunun düzlük kesimlerinde karla karışık yağmur yağacak.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında değişmesi tahmin edilirken, Üsküp’te 2 dereceye kadar çıkacak.

Özellikle Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece kar yağışlarının etkisinin büyük bir ölçüde arttırması beklenirken, kar kalınlığının 20 ile 30 santim arasında artacağı tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren yağışların azalması ve sıcaklıklarda hafif bir artış yaşanması öngörülüyor.