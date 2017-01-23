Geçtiğimiz haftalarda ülke genlinde etkili olan kar yağışları, birkaç günlük kesintinin ardından hafif şiddetle yağacak.

Hidrometeoroloji İdaresi, yeni kar yağışlarının bu gece başlayacağı tahmininde bulunurken, yarın da belirli aralıklarla devam edecek. Güneybatı bölgesinde hafif şiddetli, Güney kesimlerde ise kar yağışlarının orta şiddetli olması bekleniyor.

Kar yağışlarının Çarşamba günü öğleden önce de devam etmesi beklenirken, Perşembe gününden Pazar gününe kadar hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Meteorologlar, Perşembe gününden itibaren yağışların kesilmesiyle sabah saatlerindeki hava sıcaklığının -16 ile -6 derece değişmesini tahmin ederken, Pazar günü en yüksek sıcaklıklar -1 ile 6 derece arasında değişecek.