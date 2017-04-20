Son iki gündür soğuk hava dalgasının etkisinde olan Makedonya’da bugün de parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak.

Meteorologlar, Güney ve Güneybatı kesimlerde zaman zaman saate 90 kilometre hıza ulaşacak fırtına beklentisi olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra yağmur yağışlarının dağlık kesimlerde yerini kar yağışlarına bırakabileceği beliritldi.

En yüksek hava sıcaklıklarının 8 ile 17 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Başkent Üsküp’te de benzer bir havanin etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak.

Pazar gününe kadar soğuk havanın etkisini sürdüreceği öngörülürken, sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği uyarısında da bulundu.