Merkez Jupa’ya bağlı Broştisa köyünde yaşayan, geçirdiği ameliyat nedeniyle maddi yardıma ihtiyaç duyan iki çocuk annesi kadına ilk yardım eli Ata Lisesi öğrencilerinden geldi.

Harçlıklarından iki hafta içerisinde topladıkları 13 bin 700 denarı (yaklaşık 225 avro) bugün aileye ileten eden öğrenciler, örnek bir davranış sergiledi. Fotğraftaki öğrencilerden, Sefit, Leyla ve Süela aileyi ziyaret ederek maddi yardımlarını teslim etti.

Sosyal yardımla geçinen ailenin hastane borcu olarak 7 bin avroya ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Aileye yardımda bulunmak isteyenler, +389 070 872 309 numarasını arayarak bağışların toplanmasıyla ilgilenen Mürtezan Limanoski’yle (sadece Makedonca biliyor) irtibata geçebilirler.