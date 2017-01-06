



Makedonya'nın Türk belediyesi olan Merkez Jupa Belediyesinde de dün kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Bölgede köyler arası ulaşım da hem belediye hem de Makedonya Yolları tarafından yapılan çalışmalar neticesinde açıldı. Trafikte herhangi bir engel gözükmüyor.

Merkez Jupa Belediyesi, bölgedeki yolları kullanacak sürücüleri dikkatli sürmeleri doğrultusunda uyarıda bulundu. Özellikle Merkez Jupa - Debre yolunu kullanacak olan vatandaşların kontrollü hızla ilerlemeleri konusunda çağrıda bulundu. F.S.