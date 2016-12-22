



Merkez Jupa Belediyesi, bölgede gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler kapsamında 3 modern çok işlevli açık spor sahasının da inşaatına başladı.

İnşa edilen bu çok işlevli spor sahalarında küçük futbol, basketbol ve voleybol sporları için kullanılabilecek. Spor sahalarında toplam 2 bin 500 metrekarelik alanda ve 300 kişilik tribünlerle inşa edilmesi öngörülüyor. Ayrıca akşam saatlerinde kullanılabilmesi için de aydınlatma sistemi kurulacak.

Belediye, bu spor sahalarını okulların kapalı spor salonlarının yakınında yaparak, o yerleri spor tesisleri durumuna getirmeyi hedefliyor.

Merkez JUpa Belediye Başkanı Ariyan İbraim yaptığı açıklamada, "Özellikle gençlerin spor etkinliği ihtiyaçlarını gidermek için belediye başkanı ve belediye olarak yeni müjdeler getiriyoruz. Kapalı spor sahasına yakın yeni küçük futbol, basketbol ve voleybol açık sahalarının inşaatlarına başlamış olduk. Toplam 2 bin 500 metre kare asfalt sahaları, 300 kişi kapasitesine sahip tribünler ve kaliteli aydınlatma sistemleri ile yakında hizmetinizde olacaktır." sözlerini ifade etti.

Alınan bilgiye göre gençlere yönelik başlatılan bir sonraki projenin de Jitnenik köyünde futbol sahasının inşaatı olacak. F.S.