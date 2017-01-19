



Makedonya'nın Türk Belediyesi olan Merkez Jupa Belediyesinin eski başkanı Nuzi Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin şu anda Radyasyon Güvenliği Müdürlüğü Müdürü olarak görev yapıyordu.

Nuzi Şahin, 1958 yılında Merkez Jupa belediyesindeki Büyük papradnik köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Merkez Jupa'da tamamlayan Şahin, lise eğitimini ise Debre'de tamamladı. Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun olan Nuzi Şahin, aynı üniversitede Nöropsikiyatri alanında uzmanlığını da yaptı.

Nuzi Şahin 2000-2008 yılları arasında iki dönem Merkez Jupa Belediye Başkanlık görevini yaptı. Belediyede yaşayan Türkler açısından başarılı işler yapmayı başaran Şahin, önemli çalışmalara imza attı.

Siyasi alanda da aktif olan Şahin Türk Demokratik Partisi kurucularından birisidir.

Son olarak da Makedonya Cumhuriyeti Radyasyon Güvenliği Müdürlüğü Müdürü görevini yürüten Nuzi Şahin üç çocuk babasıydı.

Yeni Balkan Gazetesi olarak kendisine Allah'tan Rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.