



Makedonya’nın Türk Belediyesi Merkez Jupa ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında yapılan işbirliği meyve verdi. Merkez Jupa Belediyesi bu işbirliği sonucunda bir itfaiye aracına sahip oldu.

Merkez Jupa Belediye Başkanı ariyan İbraim yaptığı açıklamada, Türk Dünyası belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bu destekte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Başkan İbraim, Merkez Jupa belediyesi sınırları içerisinde olası bir yangına hemen müdahale edilebileceğini de ifade etti.

Merkez Jupa Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasındaki işbirliği uzun yıllar devam etmektedir.

