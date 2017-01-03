



Makedonya'da Türk soydaşların yaşadığı ve yapılan çalışmalarla yerel yönetim alanında en başarılı belediyeler arasında yer alan Merkez Jupa Belediyesi'nin Başkanlığını yapan Ariyan İbraim gazetemize 2016 yılını değerlendirdi.

Belediye Başkanı Ariyan İbraim yaptığımız mülakatta kendisi Merkez Jupa Belediyesinin 2016 yılı çalışmalarını ve şimdiye kadar yapılmış olan proje ve etkinliklerini açıkladı. İbraim, genel olarak başarının kendisine, çalışma takımına ve belediye yurttaşlarına ait olduğunu dile getirdi.

Başkanım, kısa bir zamanda Merkez Jupa Belediyesini herkese reklam değil de çalışmaları ile tanıtmış oldunuz, bunun sırrı nedir?

"2013 yılında göreve başladığımdan beri durmadan çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. Bir yandan belediyemizin eksikleri, öte yandan da çağdaş yaşam şartları talepleri beni devamlı harekette tutmuş oldular. İlk yapmış olduğum iş, genç, dinamik ve entelektüel kişilerinden oluşan takımı kurmaktı. Kurmuş olduğum takım herkese açık, takıma kendisine ve takım arkadaşlarına güvenen katılabilir. Şu an kendi takımımda farklı alanlarda uzmanlarım vardır ve onlardan bazıları belediye personeli bazıları hiç bir karşılık beklemeden yanımdalar ve etkin olarak çalışmalarına devam eder."



Kısaca 2016 yılını nasıl bir şekilde değerlendirebiliriz?

"Merkez Jupa Belediyesindeki 2016 yılı çalışmalarına bir bakış yapmış olsak: en çok değer vermiş olduğum eğitime tüm gerekenlerini yerine getirmek ilk görevimdi. Okullara ısıtma odunu veya mazotu zamanında ulaştırma, kadro tamamlanması, araç – gereç eksikliklerin gidermeleri okul yönetimleri ile bütçe planlanması gibi ilk yapılan ortak çalışmalarımızdı. Ardından başarı kendisi gelir, Güney-Batı Planlama Projesince bir çok okul binamızın yeni enerji tasarruflu çatılarımız yapıldı. Pralenik Köyümüzde yeni okul binasının inşaatı devam ederken burada da yakında yeni okul binamız olacaktır.

Kırsal bir bölgemiz olduğu için altyapı ve yol projeleri arasında: Hükümet destekli Melniçan Köprüsü- Merkez Jupa bölgesel yolunun tamamlanması, Gorentsa Köy yolunun asfalt edilmesi, Balantsa , Büyük Paparadnik, Merkez Jupa – Jitnenik Yolunun onarımı ve asfalt edilmesi, Novak – Elessa yolunun onarımı ve asfalt edilmesi bir de belediye merkezini düzenlenme projelerimiz bu yılda gerçekleştirmiş olduk. Bazı projelerimiz 2016 yılında başlamış veya hazırlanmış ve önümüzdeki yıl devam edeceklerini umut ediyoruz. Onlardan en çok çalıştığım proje: Evla – Dılgaş yolunun onarımı ve asfalt edilmesi oluyor."



Son zamanlarda anavatanımızdan gelen turistlerin sayısı artıyor, buna ilişkin neler yapılmış ve neler yapılması gerekir?

"Bilindiği gibi bölgemizde TİKA tarafından çok kıymetli Ali Riza Efendi Anıt Müzesi bulunuyor. Tabi ki, Türkiye’den gelen misafirleri hem müze hem de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün memleketini görmek istiyor. Bunun ön şartı yollarımız olduğundan dolayı yol onarım ve asfalt çalışmalarına fazlasıyla önem vermekteyim. Bunun dışında Yol işaret levhaları ve yönlendirme işaretleri Türkçe olarak yazmamız olumlu bir şekilde kabul ediliyor. Birkaç yerimizde bilgi noktalarımız da takıldı, öylece belediye trafiği ve eserleri konusunda daha iyi bir bilgilendirme yaptık. Tabi ki işler burada durmayacaktır. Daha çok şey yapılması gerekir. İnternet ve medya üzerinde tanıtımlar ve reklamlarımız hakkında çalışmalarımız devam eder, kısa bir zamanda ister Türkiye ister başka bir yabancı ülke olsun Merkez Jupa hakkında her türlü bilgiye sahip olabilecektir. Bilgisayarcı takım arkadaşlarımız kısa bir zamanda çok iş bitirmiş oldular ve hala bilgilendirme konusunda çalışmalarına devam ederler."

Son olarak Yeni Yıl için mesajınız var mı?