Ombudsman (Halk Avukatı) İcet Memeti, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2016 yılına ilişkin insan hakları ve özgürlükleri raporunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 775’i yeni olmak üzere toplam 4 bin 718 şikayet aldıklarını kaydeden Memeti, bin 523 olayda insan hakları ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirtti.

Makedonya’da birçok devlet kurumunun siyasi partilerin emirleriyle çalıştığına dikkat çeken Memeti, en çok insan hakkı ihlallerinin polisin aşırı şiddet kullanımı, hapishanelerde sağlık başta olmak üzere asgari insani şartların sağlanmaması, emeklilik fonu sistemi yüzünden mağduriyet yaşanması, sosyal yardım alınamaması, engellilere iş hakkının verilmemesi, göçmenlerin yasal olmayan şekilde ülkeden gönderilmesi, yasalara aykırı şekilde vergi alınması gibi konularda yaşandığını sözlerine ekledi.



Ayrımcılık konusunda ilerleme bir yana 2015’e göre ciddi manada gerileme olduğunun altını çizen Memeti, “Ayrımcılık hakkında gelen şikayetlerde geçen yıl %20’lik bir artış oldu. En çok şikayet edilen devlet kurumlarında siyasi görüş nedeniyle işe alınmamak” ifadelerini kullandı.

Memeti, hakça temsil ilkesinin uygulanmasında ilerleme kaydedilemediğini, birçok kurumun henüz hakça temsil edilmeyip özellikle Makedon ve Arnavutlar dışındaki etnik topluluklarda eksiklikler olduğunu vurguladı.