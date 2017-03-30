



Motorlu Taşıtlar Birliği tarafından yapılan açıklamada bölgede yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle Melniçki Köprüsü ile Debre arasındaki karayolunun 13.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada ülkedeki diğer karayolları ve otoyollarında herhangi bir engel bulunmadığı ve sınır geçişlerinde uzun kuyrukların olmadığı ifade edildi.