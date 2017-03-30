Motorlu Taşıtlar Birliği tarafından yapılan açıklamada bölgede yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle Melniçki Köprüsü ile Debre arasındaki karayolunun 13.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada ülkedeki diğer karayolları ve otoyollarında herhangi bir engel bulunmadığı ve sınır geçişlerinde uzun kuyrukların olmadığı ifade edildi.
Melniçki Köprüsü ile Debre Arasındaki Yol...
Şen: 'Balkanlardaki Devletleri Bizim Kardeş...
Pazarcılar Daha İyi Bir Altyapı ve Çalışma...
Makedonya Genelinde Güneşli Hava; Sıcaklıklar...
Havalar Yeniden Isınıyor
Türk ve Makedon Yargısından Türkiye Büyükelçiliğine...
Bakan Beycan İlyas Bayrampaşa Belediyesini...
Ohri’deki Ali Paşa Camii Bir Asır Sonra Minaresine...
Yorumlar