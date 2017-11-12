Yerel Seçimlerin ardından Merkez Jupa’da Belediye Meclisi göreve başladı. Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündem maddesi Meclis başkanının seçimi oldu.
Merkez Jupa Belediye Meclis Başkanlığına 11 Meclis üyesinin 8’inin oyunu alan Fehmi Skender seçildi.
Merkez Jupa Belediye Meclisinde TDPnin 4, SDSM ve koalisyonu 3, VMRO-DPMNE 2, TMBH 1 ve BDİ’nin 1 Meclis üyesi bulunuyor.
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