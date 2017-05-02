Bir kişi daha Meclisteki saldırı olayına karıştığı gerekçesiyle Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hakim, Makedonya Savcılığının 8 günlük gözaltı önerisini kabul etti. Göz altına alınanların sayısı 5'e yükseldi.
Bir gün önce ise hakim karşısına çıkarılan 7 kişiden dördü göz altına alındı, birisi için ise ev hapsi kararı çıktı. Bir kişi de şartlı tahliye edildi.
Meclisteki Saldırı Olaylarına Karışan 5...
Hava Sıcaklıkları 30 Dereceyi Görecek
Meclis Önünde Çadırlar Kuruldu
BM'den Makedonya Meclisindeki Şiddetle İlgili...
SDSM'den Vatandaşlara 'Soğukkanlı' Olun Çağrısı...
Büyükelçi Tülin Erkal Kara'dan merkez Jupa...
MacCain: 'Makedonya'nın Bölünmesi Kimsenin...
Makedonya’da Güneşli Hava; Sıcaklıklar...
Yorumlar