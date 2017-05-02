



Bir kişi daha Meclisteki saldırı olayına karıştığı gerekçesiyle Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hakim, Makedonya Savcılığının 8 günlük gözaltı önerisini kabul etti. Göz altına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Bir gün önce ise hakim karşısına çıkarılan 7 kişiden dördü göz altına alındı, birisi için ise ev hapsi kararı çıktı. Bir kişi de şartlı tahliye edildi.