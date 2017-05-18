Meclisteki saldırılarla ilgili bugün Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde başlayan ilk duruşma, ev hapsinde bulunan sanıklardan birinin getirilememesi nedeniyle 23 Mayıs’a ertelendi.

30 kişinin sanık durumunda olduğu davada, baba ve oğlu adam öldürmeye teşebbüsten hapishanede bulunurken, dört kişi ev hapsine gönderildi. Geri kalanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemede SDSM lideri Zoran Zaev ve eski İçişleri Bakanı Olşver Spasovski’nin korumalarının yanı sıra Meclisin güvenlik görevlileri de tanık olarak katılıyor.

Mahkeme sürecinin başlamasına rağmen olayla ilgili yeni deliller toplanırken şahitlerin de ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Duruşmanın başlamasından önce sanıkların ailesi ve arkadaşları destek amacıyla toplandı.