Büyük olayların yaşandığı ve milletvekilleri dahil 109 kişinin yaralandığı Makedonya meclisinin önünde çadırlar kuruldu.

“Ortak Bir Makedonya İçin” inisiyatifine ait olduğu belirlenen çadırlar hakkında resmi sosyal medya hesabından, “Halk demokrasi ve meclisi korudu. Kesin sonuca kadar meclis önünde kalacağız” ifadeleri kullanıldı.

Meclis önü bugün sakin gözükürken, temizlik çalışmaları devam ediyor.