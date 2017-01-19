Dün başlayıp gün boyu devam eden kar yağışları ülke genelinde etkisini gösterdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Mavrova’da kar kalınlığı 85 santimetreyi geçti. Kar kalınlığı Lazaropole’de 62, Pojarane’de 61, Gyurişte’de 43, Kurşova’da 41, Kalkandelen’de 38, Berova’da 31, Demir Kapı’da 30, Debre’de 25, Üsküp’te 22, Kumanova’da 20, Ustrumca’da 16 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde Mavrova -6 dereceyle en soğuk yer olurken, en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olarak kayda geçti.

Kar yağışlarının bugün de belli aralıklarla devam etmesi beklenirken, Pazar gününe kadar yağışsız bir hava tahmin ediliyor.