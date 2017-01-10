Hidrometeoroloji İdaresinin sabah yaptığı ölçümlerde Mavrova -20 dereceyle en soğuk yer olarak göze çarptı. Kurşova ve Lazaropole’de -18, Gyurişte’de -16, Berova’da -15, Debre ve Pirlepe’de -14, Kumanova ve Kalkandelen’de -13, Üsküp, Manastır ve Ohri’de -12, İştip’te -11, Demir Kapı ve Ustrumca’da -10, Doyran’da -9 ve Gevgeli’de -8 derece ölçüldü.

Mavrova’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaşırken, Pojarene’de 49, Lazaropole’de 45, Kalkandelen’de 28, Debre’de 27, Kruşova’da 24, Manastır’da 16, Kumanova ve Demir Kapı’da 12, Ohri’de 11, Pirlepe ve İştip’te 10, Ustrumca’da 9 ve Üsküp’ün daha yüksek kesimlerinde 8 santim oldu.

Meterologlar, gün içerisinde ülke genelinde hafif kar yağışı daha yüksek bölgelerde ise yoğun kar bağışı bekliyor. Kuzeyden orta şiddetli rüzgar esmesi beklenirken en yüksek hava sıcaklıkları -10 ile -3 derece arasında değişecek. Üsküp’te gün içerisinde hafif ile orta şiddetli kar yağışı beklenirken, en yüksek hava sıcaklığı -6 olacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışlarının durması ve soğuk havanın devam etmesi beklenirken, yeni kar yağışlarının Cuma akşamı başlayıp Cumartesi günü de devam edeceği tahminediliyor.