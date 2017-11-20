



Makedonya’da etkili olan soğuk hava, özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirdi.

Meteorolojinin ölçümlerine göre sabah 08.00’da Mavrova’da hava sıcaklığı -4, Kruşova’da -3, Lazaropole’de -2 derece olurken, diğer büyük şehirde 0 ila 5 derece arasında değişti.

Kruşova’da kar kalınlığı 2, Mavrova’da ise 1 santim olarak ölçüldü.

Tahminlere göre soğuk hava bugün de etkisini sürdürecek. Esecek sert rüzgarlar nedeniyle en yüksek hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında değişecek.

Meteorologlar, havanın önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışsız olmasını beklerken, sabahları sıcaklıkların eksi derecelere düşmeceğini, gündüz ise kademeli olarak artacağını tahmin ediyor.