Makedonya’da etkili olan soğuk hava, özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirdi.
Meteorolojinin ölçümlerine göre sabah 08.00’da Mavrova’da hava sıcaklığı -4, Kruşova’da -3, Lazaropole’de -2 derece olurken, diğer büyük şehirde 0 ila 5 derece arasında değişti.
Kruşova’da kar kalınlığı 2, Mavrova’da ise 1 santim olarak ölçüldü.
Tahminlere göre soğuk hava bugün de etkisini sürdürecek. Esecek sert rüzgarlar nedeniyle en yüksek hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında değişecek.
Meteorologlar, havanın önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışsız olmasını beklerken, sabahları sıcaklıkların eksi derecelere düşmeceğini, gündüz ise kademeli olarak artacağını tahmin ediyor.
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