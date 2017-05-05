Mavrova-Rostuşa Belediyesi, kuruluşun 21. yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı.
Merkezi tören “Makedonya” spor salonunda kardeş şehir olan Yunusemre Belediyesinin temsilcilerinin katımlıyla yapıldı.
Belediye Başkanı Mukrem Mehmedi, 21 yıllık süreçte belediyede yapılan çalışmaları özetlerken bugün her köyün asfalt yolla bağlandığını belirtti.
Özellikle bu bölgeden göç edenlerin son dönemde Mavrova-Rostuşa’ya yatırım yaptığını kaydeden Mehmedi, bu şekilde yeni işyerlerinin açıldığını ve gençler arasında göçün azaldığını söyledi.
Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak da katılımcıları selamladı. Kendisinin de bu bölgeden göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu kaydeden Şiyak, belediyelerinde yaşayan binlerce göçmenin selamını getirdiğini sözlerine ekledi. Şiyak’ın yanı sıra heyette Yunus Emre Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu, Manisa Mak-Göç Derneği Başkanı Eyüp Deniz ve dernek yöneticileri yer aldı.
Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Mehmedi tarafından sundukları katkılardan dolayı kişi ve kurumlara teşekkürname takdim edildi.
Program, folklor gösterileriyle sona erdi.
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