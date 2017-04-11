



Yapılan yol onarım çalışmaları nedeniyle Mavrova-Debre karayolu Cuma gününe kadar her gün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücülerin bu zaman diliminde bu yolu kullanmamaları tavsiye ediliyor.

Dün yol onarım çalışmaları nedeniyle bölgede kilometrelerce kuyruklar oluştu. Merkez Jupa bölgesine giden vatandaşlar da bu yol onarımından etkileniyor.



Bölgede bu günlerde asfalt çalışmaları yapılıyor. 8 kilometrelik yol onarımının kısa bir zamanda tamamlanması bekleniyor. F.İ

