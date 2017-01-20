Etkili kar yağışları nedeniyle lke genelinde kara ulaşımında engeller meydana geliyor. Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) tarafından yapılan açıklamada Mavrova-Debre yolunun ağır taşıtlara yasaklandığı ifade edildi.

Ülke genelinde yerel yollarda da trafik karlı ve ıslak zeminli yollarda devam ediyor.

AMSM, ayrıca Deve Bair sınır geçişinde de yarım saatlik bir süreyle beklenildiğini bildirdi.