Ülke genelinde yerel yollarda da trafik karlı ve ıslak zeminli yollarda devam ediyor.
AMSM, ayrıca Deve Bair sınır geçişinde de yarım saatlik bir süreyle beklenildiğini bildirdi.
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