Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) bugün Mavrova – Debre yolunun Rayçica köyü ile Debre arasında yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle 13.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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