



Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSTEB) bugün Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisinin makam aracındaki bayrağa yapılan saldırı girişimini yayınladığı mesajla kınadı.

MATÜSTEB'in yazılı açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün Üsküp'te T.C Üsküp Büyükelçisinin makam aracındaki Türk bayrağına ve makam şoförüne yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tarz talihsiz provokasyonların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması kadar bu saldırgan zihniyete karşı mücadele edilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu tahrik edici eylemler Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya'daki Türklerin bu ülkedeki barış ve hoşgörü yanlısı tutumuna zarar veremeyecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği'ne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, Makedonya'daki soydaşlar olarak anavatanımızın kurumlarına yapılan her saldırıda dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyoruz."