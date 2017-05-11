Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademovski, dün akşam “Türk Filmleri Haftası” etkinliği vesilesiyle Makedonya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Stone Bridge Otel’de konuk etti.
Devlet Bakanı Beycan İlyas, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu, Makedonya Meclisi milletvekili Yusuf Hasani, Türkiyeli yönetmen, oyuncu ve siyasetçiler de verilen davete katılanlar arasındaydı.
Sohbet havasında gerçekleşen davette Topçu, Türkiye’den gelen önemli şahısların duygularını yazdığı hatıra defterini de imzaladı.
MATTO Başkanı Ademovski Başdanışman Topçu’yu...
İşadamı Sead Koçan’ın Malvarlığı Donduruldu
Üsküp'ün Tarihi Mustafa Paşa Camii'nde Berat...
Havalar Ülke Genelinde Isınıyor
Üsküp'te Geleneksel Türk Okçuluk Kursuna...
Büyükelçi Kara Gostivar Belediye Başkanı...
Bugün Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkili Olacak
Mustafa Paşa Camiinde Berat Kandili Programı...
Yorumlar