Makedonya’da görevine yeni başlayan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, ziyaretlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı ve aynı zaman T.C. Manastır Fahri Konsolosu Aydoğan Ademoski, yeni müdür Şeker’i makamında kabul etti.
Görüşmede iki kurum arasındaki işbirliği konuşuldu
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