Yunanistan medyasında çıkan haberlerde 20 ile 21 Kasım tarihlerinde BM İsim arabulucusu Mathew Nimetz’in Yunanistan Müzakerecisi Adamantios Vasilakis ve Makedonya Müzakerecisi Vasko Naumovski arasında New York’ta yapacağı görüşmede isim önerisi sunacağı ifade edildi.
Yayınlanan haberlerde Yunanistan’ın Makedonya’daki yeni hükümetten iyi niyet beklentisi içinde olduğu vurgulandı.
'Mathew Nimetz İsim Önerisi Sunacak'
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