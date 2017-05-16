Devlet İstatistik Kurumunun verilerine göre bu yılın Mart ayında 28 bin 602’si yabancı olmak üzere toplam 43 bin 33 turist Makedonya’yı gezdi. Geceleme sayısı 91 bin 532 oldu.

Bununlar birlikte geçen yılın Mart ayına kıyasla turist sayısında %3,5, geceleme sayısında ise %3,2’lik bir düşüş görüldü.

Buna karşın Ocak-Mart arasında Makedonya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 oranında artarak 123 bin 122’ye yükseldi.

Mart ayında 2 bin 727 Türk turist Makedonya’ya gelirken, ortalama iki gece kalarak 5 bin 41 geceleme yaptıkları görüldü. 2017’nin ilk üç ayında Türkiye’den 7 bin 360 turist Makedonya’yı ziyaret etti.

Aynı dönemde en çok turist gönderen diğer ülkeler 3 bin 896’yla Yunanistan, 3 bin 40’la Sırbistan, 2 bin 834’le Bulgaristan oldu.

28 bin 602 yabancı turistten 14 bin 691’inin tercihi başkent Üsküp olurken, yerli turistlerde de ilk durak Ohri ve diğer göller olarak görüldü. Hem yerli hem yabancı turistler en çok 4 yıldızlı otellerde konaklarken, ikinci tercih 5 yıldızlı oteller oldu.