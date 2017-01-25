



Makedonya'nın Manastır şehrinde bugün terk edilmiş bir evde evsiz olduğu tespit edilen bir kişinin cansız bedenine rastlandı. Ölen kişinin bir evsiz arkadaşıyla birlikte günlerdir bu terk edilmiş evde barındıkları öğrenildi.

Sabah saat 5.50 sularında sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi, sağlık durumu kötü olan diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Savcılık, ölüm nedenini belirlemek için olayı incelemeye aldı. Şahsın, soğuk hava nedeniyle donarak can verdiği tahmin ediliyor. Daha önce dondurucu soğuklarda biri Üsküp diğeri Ustrumca olmak üzere iki evsiz daha sokakta ölü bulunmuştu.