Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 79. yıldönümünde yapılan anma törenlerinden en anlamlıları arasında Askeri İdadiyi bitirdiği Manastır’da yapıldı.

Şehrin eski Askeri İdadisinde bulunan Atatürk Anı Odasında gerçekleştirilen anma töreni, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Manastır “Mustafa Kemal Atatürk” Derneği, Makedonya Atatürkçüler Derneği ve Sfera Derneğinin üyeleri ve Manastır halkı katıldı.

300’den fazla kişinin katıldığı anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra organizatörler günü anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Atatürk ve Manastır

Mustafa Kemal Atatürk, 1896-1898 yılları arasında Manastır Askeri İdadisinde eğitim aldı. Manastır’da bulunduğu dönem Atatürk’ün ulus bilincinin oluşmasında büyük rol oynadı.